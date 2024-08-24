Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1735 года "Тип 1735 года". Хвост орла овальный (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: Хвост орла овальный
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал 1 рубль
- Год 1735
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1735 года "Тип 1735 года". Хвост орла овальный. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65 проданному на аукционе Империя за 190000 RUB. Торги состоялись 17 апреля 2015.
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность AU58
Цена
******
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 9 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность XF45
Цена
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Где продать?
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