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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1735 года "Тип 1735 года". Хвост орла овальный (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: Хвост орла овальный

Аверс монеты - 1 рубль 1735 года "Тип 1735 года" Хвост орла овальный - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - 1 рубль 1735 года "Тип 1735 года" Хвост орла овальный - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1735
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1735 года "Тип 1735 года". Хвост орла овальный. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65 проданному на аукционе Империя за 190000 RUB. Торги состоялись 17 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1735 "Тип 1735 года" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1735 "Тип 1735 года" на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
1151 $
Цена в валюте аукциона 1050 EUR
Россия 1 рубль 1735 "Тип 1735 года" на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
517 $
Цена в валюте аукциона 48000 RUB
Россия 1 рубль 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1735 "Тип 1735 года" на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия 1 рубль 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность VF25
Цена
Россия 1 рубль 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1735 "Тип 1735 года" на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия 1 рубль 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF25
Цена
Россия 1 рубль 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 1 рубль 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность VF25
Цена
Россия 1 рубль 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия 1 рубль 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF45
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Россия 1 рубль 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность F
Цена
Россия 1 рубль 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - November 10, 2021
Россия 1 рубль 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - November 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность XF40
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Россия 1 рубль 1735 "Тип 1735 года" на аукционе AURORA - September 23, 2021
Продавец AURORA
Дата 23 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность AU58
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Россия 1 рубль 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Oslo Myntgalleri - May 9, 2021
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 9 мая 2021
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - September 30, 2020
Россия 1 рубль 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - September 30, 2020
Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность XF45
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Россия 1 рубль 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - August 26, 2020
Россия 1 рубль 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - August 26, 2020
Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность XF45
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Россия 1 рубль 1735 "Тип 1735 года" на аукционе Rare Coins - September 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 сентября 2019
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1735 "Тип 1735 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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