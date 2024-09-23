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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1732 года "Корсаж параллелен окружности". Крест державы простой. Дата широкая (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: Крест державы простой. Дата широкая

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1732
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1732 года "Корсаж параллелен окружности". Крест державы простой. Дата широкая. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 170 проданному на аукционе Редкие Монеты за 6750 USD. Торги состоялись 18 июня 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rare Coins (3)
Россия 1 рубль 1732 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1732 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1732 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность XF45
Цена
6750 $
Цена в валюте аукциона 6750 USD

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1732 "Корсаж параллелен окружности" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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