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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1732 года "Корсаж параллелен окружности". Крест державы простой. "ИМПЕРАТРNЦА" (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: Крест державы простой. "ИМПЕРАТРNЦА"

Аверс монеты - 1 рубль 1732 года "Корсаж параллелен окружности" Крест державы простой "ИМПЕРАТРNЦА" - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - 1 рубль 1732 года "Корсаж параллелен окружности" Крест державы простой "ИМПЕРАТРNЦА" - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1732
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1732 года "Корсаж параллелен окружности". Крест державы простой. "ИМПЕРАТРNЦА". Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 142 проданному на аукционе Редкие Монеты за 120000 RUB. Торги состоялись 13 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1732 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
1551 $
Цена в валюте аукциона 120000 RUB
Россия 1 рубль 1732 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Heritage - January 30, 2023
Продавец Heritage
Дата 30 января 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Россия 1 рубль 1732 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе cgb.fr - December 7, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 7 декабря 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
Россия 1 рубль 1732 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе AURORA - November 25, 2021
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1732 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия 1 рубль 1732 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль 1732 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе AURORA - September 23, 2021
Продавец AURORA
Дата 23 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1732 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Русское Наследие - April 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 рубль 1732 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Александр - December 9, 2020
Россия 1 рубль 1732 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Александр - December 9, 2020
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль 1732 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Знак - October 30, 2020
Продавец Знак
Дата 30 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1732 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе cgb.fr - December 3, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 3 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1732 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе AURORA - December 25, 2018
Продавец AURORA
Дата 25 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1732 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Александр - December 14, 2018
Россия 1 рубль 1732 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Александр - December 14, 2018
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2018
Сохранность AU50
Цена
Россия 1 рубль 1732 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Montenegro - March 23, 2018
Продавец Montenegro
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1732 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе AURORA - December 5, 2017
Продавец AURORA
Дата 5 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1732 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Александр - September 6, 2017
Россия 1 рубль 1732 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Александр - September 6, 2017
Продавец Александр
Дата 6 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1732 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Künker - March 9, 2009
Продавец Künker
Дата 9 марта 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1732 "Корсаж параллелен окружности" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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