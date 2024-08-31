Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1732 года "Корсаж параллелен окружности". Крест державы простой. "ИМПЕРАТРNЦА" (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: Крест державы простой. "ИМПЕРАТРNЦА"
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал 1 рубль
- Год 1732
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1732 года "Корсаж параллелен окружности". Крест державы простой. "ИМПЕРАТРNЦА". Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 142 проданному на аукционе Редкие Монеты за 120000 RUB. Торги состоялись 13 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 30 января 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность XF40
Цена
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Продавец AURORA
Дата 23 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность XF40
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 3 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 5 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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