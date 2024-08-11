Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1740 года "Московский тип". "IМПЕРАТРИЦА" (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: "IМПЕРАТРИЦА"
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал 1 рубль
- Год 1740
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (208) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1740 года "Московский тип". "IМПЕРАТРИЦА". Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 101 проданному на аукционе AURORA за 460000 RUB. Торги состоялись 1 июня 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
385 $
Цена в валюте аукциона 34000 RUB
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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