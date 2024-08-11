Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1740 года "Московский тип". "IМПЕРАТРИЦА" (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: "IМПЕРАТРИЦА"

Аверс монеты - 1 рубль 1740 года "Московский тип" "IМПЕРАТРИЦА" - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - 1 рубль 1740 года "Московский тип" "IМПЕРАТРИЦА" - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1740
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (208) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1740 года "Московский тип". "IМПЕРАТРИЦА". Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 101 проданному на аукционе AURORA за 460000 RUB. Торги состоялись 1 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auktionshaus Tietjen+Co oHg (1)
  • AURORA (29)
  • Chaponnière & Hess-Divo (2)
  • Coins.ee (3)
  • Gorny & Mosch (5)
  • Haljak Coin Auction (2)
  • Heritage (7)
  • Hermes Auctions (1)
  • Hess Divo (1)
  • Katz (12)
  • Künker (12)
  • La Galerie Numismatique (1)
  • MARCINIAK (1)
  • MUNZE (2)
  • New York Sale (1)
  • Numimarket (4)
  • Numisbalt (3)
  • Rare Coins (28)
  • Roma Numismatics (1)
  • SINCONA (2)
  • Stack's (1)
  • Teutoburger (1)
  • Tosunidis Coin House (1)
  • WAG (1)
  • Александр (29)
  • Знак (9)
  • Империя (10)
  • Имперская монета (16)
  • Монеты и Медали (5)
  • НИКО (9)
  • ОЛНЗ (1)
  • Русский Нумизматический Дом (3)
  • Русское Наследие (4)
Россия 1 рубль 1740 "Московский тип" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
417 $
Цена в валюте аукциона 36000 RUB
Россия 1 рубль 1740 "Московский тип" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 1 рубль 1740 "Московский тип" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1740 "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1740 "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
385 $
Цена в валюте аукциона 34000 RUB
Россия 1 рубль 1740 "Московский тип" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 1 рубль 1740 "Московский тип" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1740 "Московский тип" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1740 "Московский тип" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1740 "Московский тип" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1740 "Московский тип" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1740 "Московский тип" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1740 "Московский тип" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1740 "Московский тип" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1740 "Московский тип" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1740 "Московский тип" на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1740 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1740 "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1740 "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1740 "Московский тип" на аукционе ОЛНЗ - April 3, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1740 "Московский тип" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 1 рубль 1740 "Московский тип" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1740 "Московский тип" на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1740 "Московский тип" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1740 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1740 "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 рубль 1740 "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1740 "Московский тип" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1740 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF40 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1740 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1740 "Московский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Анны Иоанновны Монеты России 1740 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск