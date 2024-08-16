Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1731 года "Корсаж параллелен окружности". Без броши на груди. Без локона за ухом (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: Без броши на груди. Без локона за ухом
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал 1 рубль
- Год 1731
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1731 года "Корсаж параллелен окружности". Без броши на груди. Без локона за ухом. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 318 проданному на аукционе H.D. Rauch за 2700 EUR. Торги состоялись 22 апреля 2013.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
907 $
Цена в валюте аукциона 80000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF45
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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