1 рубль 1731 года "Корсаж параллелен окружности". Без броши на груди. Без локона за ухом (Россия, Анна Иоанновна)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1731 года "Корсаж параллелен окружности". Без броши на груди. Без локона за ухом. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 318 проданному на аукционе H.D. Rauch за 2700 EUR. Торги состоялись 22 апреля 2013.

Сохранность AU (11) XF (22) VF (18) Сохранность (слабы) AU58 (1) AU55 (1) AU53 (2) XF45 (2) VF35 (4) VF30 (1) VF25 (3) VF20 (1) DETAILS (2) Сервис NGC (5)

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