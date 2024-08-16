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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1731 года "Корсаж параллелен окружности". Без броши на груди. Без локона за ухом (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: Без броши на груди. Без локона за ухом

Аверс монеты - 1 рубль 1731 года "Корсаж параллелен окружности" Без броши на груди Без локона за ухом - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - 1 рубль 1731 года "Корсаж параллелен окружности" Без броши на груди Без локона за ухом - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1731
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1731 года "Корсаж параллелен окружности". Без броши на груди. Без локона за ухом. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 318 проданному на аукционе H.D. Rauch за 2700 EUR. Торги состоялись 22 апреля 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
907 $
Цена в валюте аукциона 80000 RUB
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
703 $
Цена в валюте аукциона 65000 RUB
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе AURORA - June 15, 2022
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе AURORA - March 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе AURORA - November 25, 2021
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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