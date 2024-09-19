Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1731 года "Корсаж параллелен окружности". С брошью на груди. Крест державы простой (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: С брошью на груди. Крест державы простой
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал 1 рубль
- Год 1731
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (232) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1731 года "Корсаж параллелен окружности". С брошью на груди. Крест державы простой. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 26 проданному на аукционе Империя за 180000 RUB. Торги состоялись 16 сентября 2011.
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