1 рубль 1731 года "Корсаж параллелен окружности". С брошью на груди. Крест державы простой (Россия, Анна Иоанновна)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1731 года "Корсаж параллелен окружности". С брошью на груди. Крест державы простой. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 26 проданному на аукционе Империя за 180000 RUB. Торги состоялись 16 сентября 2011.

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