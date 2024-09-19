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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1731 года "Корсаж параллелен окружности". С брошью на груди. Крест державы простой (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: С брошью на груди. Крест державы простой

Аверс монеты - 1 рубль 1731 года "Корсаж параллелен окружности" С брошью на груди Крест державы простой - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - 1 рубль 1731 года "Корсаж параллелен окружности" С брошью на груди Крест державы простой - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1731
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (232) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1731 года "Корсаж параллелен окружности". С брошью на груди. Крест державы простой. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 26 проданному на аукционе Империя за 180000 RUB. Торги состоялись 16 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
599 $
Цена в валюте аукциона 2400 PLN
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Universum Coins GmbH - February 29, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
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Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Империя - November 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Universum Coins GmbH - October 26, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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