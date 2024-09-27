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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1737 года "Портрет работы Гедлингера" (Россия, Анна Иоанновна)

Аверс монеты - 1 рубль 1737 года "Портрет работы Гедлингера" - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - 1 рубль 1737 года "Портрет работы Гедлингера" - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1737
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (181)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1737 года "Портрет работы Гедлингера". Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 208 проданному на аукционе Александр за 67500 USD. Торги состоялись 18 сентября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1737 "Портрет работы Гедлингера" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 1 рубль 1737 "Портрет работы Гедлингера" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1737 "Портрет работы Гедлингера" на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1737 "Портрет работы Гедлингера" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1737 "Портрет работы Гедлингера" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1722 $
Цена в валюте аукциона 152000 RUB
Россия 1 рубль 1737 "Портрет работы Гедлингера" на аукционе Luxcoins - June 3, 2024
Продавец Luxcoins
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
15481 $
Цена в валюте аукциона 1400000 RUB
Россия 1 рубль 1737 "Портрет работы Гедлингера" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1737 "Портрет работы Гедлингера" на аукционе RedSquare - April 21, 2024
Россия 1 рубль 1737 "Портрет работы Гедлингера" на аукционе RedSquare - April 21, 2024
Продавец RedSquare
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS63
Цена
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Россия 1 рубль 1737 "Портрет работы Гедлингера" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1737 "Портрет работы Гедлингера" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1737 "Портрет работы Гедлингера" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1737 "Портрет работы Гедлингера" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1737 "Портрет работы Гедлингера" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU53 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1737 "Портрет работы Гедлингера" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1737 "Портрет работы Гедлингера" на аукционе RedSquare - February 25, 2024
Россия 1 рубль 1737 "Портрет работы Гедлингера" на аукционе RedSquare - February 25, 2024
Продавец RedSquare
Дата 25 февраля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1737 "Портрет работы Гедлингера" на аукционе Империя - February 15, 2024
Продавец Империя
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1737 "Портрет работы Гедлингера" на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1737 "Портрет работы Гедлингера" на аукционе RedSquare - January 28, 2024
Россия 1 рубль 1737 "Портрет работы Гедлингера" на аукционе RedSquare - January 28, 2024
Продавец RedSquare
Дата 28 января 2024
Сохранность MS62
Цена
Россия 1 рубль 1737 "Портрет работы Гедлингера" на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 1 рубль 1737 "Портрет работы Гедлингера" на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1737 "Портрет работы Гедлингера" на аукционе RedSquare - December 31, 2023
Россия 1 рубль 1737 "Портрет работы Гедлингера" на аукционе RedSquare - December 31, 2023
Продавец RedSquare
Дата 31 декабря 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1737 "Портрет работы Гедлингера" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 1 рубль 1737 "Портрет работы Гедлингера" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1737 "Портрет работы Гедлингера" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1737 "Портрет работы Гедлингера" на аукционе RedSquare - November 5, 2023
Россия 1 рубль 1737 "Портрет работы Гедлингера" на аукционе RedSquare - November 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1737 "Портрет работы Гедлингера" на аукционе Империя - November 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1737 "Портрет работы Гедлингера" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU53 RNGA
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1737 "Портрет работы Гедлингера" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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