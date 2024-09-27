Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1737 года "Портрет работы Гедлингера" (Россия, Анна Иоанновна)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал 1 рубль
- Год 1737
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (181)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1737 года "Портрет работы Гедлингера". Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 208 проданному на аукционе Александр за 67500 USD. Торги состоялись 18 сентября 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1722 $
Цена в валюте аукциона 152000 RUB
Продавец Luxcoins
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
15481 $
Цена в валюте аукциона 1400000 RUB
Продавец RedSquare
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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