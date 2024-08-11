Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1737 года "Московский тип". Орел петербургского типа (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: Орел петербургского типа
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал 1 рубль
- Год 1737
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1737 года "Московский тип". Орел петербургского типа. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 209 проданному на аукционе Александр за 11000 USD. Торги состоялись 1 апреля 2016.
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Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность AU55
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Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU53
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Продавец Империя
Дата 2 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность AU53
Цена
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