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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1737 года "Московский тип". Орел петербургского типа (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: Орел петербургского типа

Аверс монеты - 1 рубль 1737 года "Московский тип" Орел петербургского типа - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - 1 рубль 1737 года "Московский тип" Орел петербургского типа - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1737
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1737 года "Московский тип". Орел петербургского типа. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 209 проданному на аукционе Александр за 11000 USD. Торги состоялись 1 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1737 "Московский тип" на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия 1 рубль 1737 "Московский тип" на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 рубль 1737 "Московский тип" на аукционе AURORA - January 26, 2022
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность AU
Цена
1904 $
Цена в валюте аукциона 150000 RUB
Россия 1 рубль 1737 "Московский тип" на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
1630 $
Цена в валюте аукциона 120000 RUB
Россия 1 рубль 1737 "Московский тип" на аукционе Александр - August 28, 2021
Россия 1 рубль 1737 "Московский тип" на аукционе Александр - August 28, 2021
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность F12
Цена
Россия 1 рубль 1737 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 рубль 1737 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 рубль 1737 "Московский тип" на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1737 "Московский тип" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность XF45 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1737 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 рубль 1737 "Московский тип" на аукционе New York Sale - January 10, 2019
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1737 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 рубль 1737 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1 рубль 1737 "Московский тип" на аукционе Империя - December 2, 2017
Продавец Империя
Дата 2 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1737 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1737 "Московский тип" на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Россия 1 рубль 1737 "Московский тип" на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1737 "Московский тип" на аукционе Александр - April 2, 2016
Россия 1 рубль 1737 "Московский тип" на аукционе Александр - April 2, 2016
Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность MS61
Цена
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Россия 1 рубль 1737 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1 рубль 1737 "Московский тип" на аукционе Rauch - July 15, 2011
Продавец Rauch
Дата 15 июля 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1737 "Московский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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