1 рубль 1740 года СПБ "Петербургский тип" (Россия, Анна Иоанновна)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1740 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 105 проданному на аукционе Монеты и Медали за 720000 RUB. Торги состоялись 23 июня 2022.

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