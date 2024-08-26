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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1740 года СПБ "Петербургский тип" (Россия, Анна Иоанновна)

Аверс монеты - 1 рубль 1740 года СПБ "Петербургский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - 1 рубль 1740 года СПБ "Петербургский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 615,975

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1740
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (260)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1740 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 105 проданному на аукционе Монеты и Медали за 720000 RUB. Торги состоялись 23 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1740 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1740 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
628 $
Цена в валюте аукциона 55100 RUB
Россия 1 рубль 1740 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1740 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
680 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Россия 1 рубль 1740 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1740 СПБ "Петербургский тип" на аукционе RedSquare - June 16, 2024
Россия 1 рубль 1740 СПБ "Петербургский тип" на аукционе RedSquare - June 16, 2024
Продавец RedSquare
Дата 16 июня 2024
Сохранность MS63 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1740 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1740 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1740 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1740 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 1 рубль 1740 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1740 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1740 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1740 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1740 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1740 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1740 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1740 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 1 рубль 1740 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1740 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1740 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1740 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1740 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 1 рубль 1740 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1740 СПБ "Петербургский тип" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1740 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 1 рубль 1740 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1740 СПБ "Петербургский тип" на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1740 "Петербургский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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