Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1740 года СПБ "Петербургский тип" (Россия, Анна Иоанновна)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 615,975
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал 1 рубль
- Год 1740
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (260)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1740 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 105 проданному на аукционе Монеты и Медали за 720000 RUB. Торги состоялись 23 июня 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
628 $
Цена в валюте аукциона 55100 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
680 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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