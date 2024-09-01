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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1736 года "Тип 1735 года". Без кулона на груди (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: Без кулона на груди

Аверс монеты - 1 рубль 1736 года "Тип 1735 года" Без кулона на груди - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - 1 рубль 1736 года "Тип 1735 года" Без кулона на груди - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1736
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (172) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1736 года "Тип 1735 года". Без кулона на груди. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 42 проданному на аукционе Александр за 11000 USD. Торги состоялись 16 декабря 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1736 "Тип 1735 года" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU
Цена
510 $
Цена в валюте аукциона 44000 RUB
Россия 1 рубль 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 1 рубль 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
708 $
Цена в валюте аукциона 64000 RUB
Россия 1 рубль 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 1 рубль 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1736 "Тип 1735 года" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 1 рубль 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1736 "Тип 1735 года" на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 1 рубль 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1736 "Тип 1735 года" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1736 "Тип 1735 года" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Русское Наследие - October 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 октября 2023
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 1 рубль 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Русское Наследие - September 10, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 10 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1736 "Тип 1735 года" на аукционе RedSquare - August 6, 2023
Продавец RedSquare
Дата 6 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 1 рубль 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность AU50
Цена
Россия 1 рубль 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 1 рубль 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность AU50
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1736 "Тип 1735 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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