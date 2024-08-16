1 рубль 1736 года "Тип 1735 года". С кулоном на груди (Россия, Анна Иоанновна)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1736 года "Тип 1735 года". С кулоном на груди. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 19 проданному на аукционе Редкие Монеты за 34000 USD. Торги состоялись 11 ноября 2017.

Сохранность UNC (50) AU (89) XF (104) VF (48) F (1) Нет оценки (29) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS63 (8) MS62 (18) MS61 (8) MS60 (5) AU58 (11) AU55 (17) AU53 (9) AU50 (13) XF45 (12) XF40 (11) VF35 (7) VF30 (2) DETAILS (5) Сервис NGC (32) ННР (16) CGC (1) PCGS (10) RNGA (5)

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