Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1736 года "Тип 1735 года". С кулоном на груди (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: С кулоном на груди
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал 1 рубль
- Год 1736
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (322) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1736 года "Тип 1735 года". С кулоном на груди. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 19 проданному на аукционе Редкие Монеты за 34000 USD. Торги состоялись 11 ноября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
385 $
Цена в валюте аукциона 34000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
20229 $
Цена в валюте аукциона 1800000 RUB
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1736 "Тип 1735 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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