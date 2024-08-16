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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1736 года "Тип 1735 года". С кулоном на груди (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: С кулоном на груди

Аверс монеты - 1 рубль 1736 года "Тип 1735 года" С кулоном на груди - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - 1 рубль 1736 года "Тип 1735 года" С кулоном на груди - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1736
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (322) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1736 года "Тип 1735 года". С кулоном на груди. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 19 проданному на аукционе Редкие Монеты за 34000 USD. Торги состоялись 11 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
385 $
Цена в валюте аукциона 34000 RUB
Россия 1 рубль 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия 1 рубль 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
20229 $
Цена в валюте аукциона 1800000 RUB
Россия 1 рубль 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Россия 1 рубль 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1736 "Тип 1735 года" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 1 рубль 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1736 "Тип 1735 года" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1736 "Тип 1735 года" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 1 рубль 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 1 рубль 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1736 "Тип 1735 года" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 рубль 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 1 рубль 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1736 "Тип 1735 года" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1736 "Тип 1735 года" на аукционе Империя - November 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1736 "Тип 1735 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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