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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1731 года "Корсаж параллелен окружности". С брошью на груди. Дата широкая (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: С брошью на груди. Дата широкая

Аверс монеты - 1 рубль 1731 года "Корсаж параллелен окружности" С брошью на груди Дата широкая - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - 1 рубль 1731 года "Корсаж параллелен окружности" С брошью на груди Дата широкая - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1731
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1731 года "Корсаж параллелен окружности". С брошью на груди. Дата широкая. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 131 проданному на аукционе SINCONA AG за 13000 CHF. Торги состоялись 22 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе RedSquare - December 3, 2023
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе RedSquare - December 3, 2023
Продавец RedSquare
Дата 3 декабря 2023
Сохранность XF40 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU53 RNGA
Цена
3000 $
Цена в валюте аукциона 3000 USD
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Rare Coins - September 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность MS60 NGC
Цена
13048 $
Цена в валюте аукциона 13000 CHF
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Künker - February 2, 2017
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Александр - September 19, 2015
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность VF35
Цена
******
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Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Александр - December 15, 2012
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Александр - December 15, 2012
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2012
Сохранность VF35
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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