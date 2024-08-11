1 рубль 1731 года "Корсаж параллелен окружности". С брошью на груди. Дата широкая (Россия, Анна Иоанновна)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1731 года "Корсаж параллелен окружности". С брошью на груди. Дата широкая. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 131 проданному на аукционе SINCONA AG за 13000 CHF. Торги состоялись 22 октября 2018.

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