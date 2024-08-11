Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1731 года "Корсаж параллелен окружности". С брошью на груди. Дата широкая (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: С брошью на груди. Дата широкая
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал 1 рубль
- Год 1731
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1731 года "Корсаж параллелен окружности". С брошью на груди. Дата широкая. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 131 проданному на аукционе SINCONA AG за 13000 CHF. Торги состоялись 22 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU53 RNGA
Цена
3000 $
Цена в валюте аукциона 3000 USD
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность MS60 NGC
Цена
13048 $
Цена в валюте аукциона 13000 CHF
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность VF35
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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