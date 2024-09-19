Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1737 года "Тип 1735 года". С кулоном на груди (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: С кулоном на груди
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,806,202
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал 1 рубль
- Год 1737
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (280) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1737 года "Тип 1735 года". С кулоном на груди. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3 проданному на аукционе Александр за 17000 USD. Торги состоялись 18 декабря 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auktionshaus Tietjen+Co oHg (1)
- AURORA (32)
- Baldwin's (1)
- Busso Peus (3)
- CNG (1)
- Coins.ee (2)
- Gorny & Mosch (7)
- Grün (4)
- Haljak Coin Auction (1)
- Heritage (7)
- Hermes Auctions (1)
- Katz (12)
- Künker (17)
- New York Sale (3)
- Niemczyk (4)
- Numedux (2)
- Numisbalt (8)
- Rare Coins (30)
- Rauch (2)
- RedSquare (1)
- Roma Numismatics (1)
- Russiancoin (8)
- SINCONA (7)
- Teutoburger (2)
- UBS (2)
- WAG (1)
- WCN (1)
- Александр (39)
- Знак (9)
- Империя (19)
- Имперская монета (23)
- Монеты и Медали (8)
- НИКО (9)
- Русский Нумизматический Дом (1)
- Русское Наследие (11)
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 14
Где продать?
Для продажи 1 рубль 1737 "Тип 1735 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск