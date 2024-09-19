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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1737 года "Тип 1735 года". С кулоном на груди (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: С кулоном на груди

Аверс монеты - 1 рубль 1737 года "Тип 1735 года" С кулоном на груди - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - 1 рубль 1737 года "Тип 1735 года" С кулоном на груди - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,806,202

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1737
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (280) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1737 года "Тип 1735 года". С кулоном на груди. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3 проданному на аукционе Александр за 17000 USD. Торги состоялись 18 декабря 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 1 рубль 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 рубль 1737 "Тип 1735 года" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU
Цена
394 $
Цена в валюте аукциона 34000 RUB
Россия 1 рубль 1737 "Тип 1735 года" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
580 $
Цена в валюте аукциона 50000 RUB
Россия 1 рубль 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 1 рубль 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 1 рубль 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 рубль 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1737 "Тип 1735 года" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 1 рубль 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF45 NGC
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Россия 1 рубль 1737 "Тип 1735 года" на аукционе RedSquare - February 25, 2024
Россия 1 рубль 1737 "Тип 1735 года" на аукционе RedSquare - February 25, 2024
Продавец RedSquare
Дата 25 февраля 2024
Сохранность MS63 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - January 24, 2024
Россия 1 рубль 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - January 24, 2024
Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 1 рубль 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 рубль 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1737 "Тип 1735 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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