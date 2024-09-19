1 рубль 1737 года "Тип 1735 года". С кулоном на груди (Россия, Анна Иоанновна)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1737 года "Тип 1735 года". С кулоном на груди. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3 проданному на аукционе Александр за 17000 USD. Торги состоялись 18 декабря 2015.

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