Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1731 года "Корсаж параллелен окружности". С брошью на груди. Крест державы узорчатый (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: С брошью на груди. Крест державы узорчатый
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал 1 рубль
- Год 1731
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (350) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1731 года "Корсаж параллелен окружности". С брошью на груди. Крест державы узорчатый. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 185 проданному на аукционе Александр за 6000 USD. Торги состоялись 18 сентября 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
698 $
Цена в валюте аукциона 61300 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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