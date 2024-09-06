1 рубль 1731 года "Корсаж параллелен окружности". С брошью на груди. Крест державы узорчатый (Россия, Анна Иоанновна)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1731 года "Корсаж параллелен окружности". С брошью на груди. Крест державы узорчатый. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 185 проданному на аукционе Александр за 6000 USD. Торги состоялись 18 сентября 2015.

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