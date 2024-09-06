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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1731 года "Корсаж параллелен окружности". С брошью на груди. Крест державы узорчатый (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: С брошью на груди. Крест державы узорчатый

Аверс монеты - 1 рубль 1731 года "Корсаж параллелен окружности" С брошью на груди Крест державы узорчатый - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - 1 рубль 1731 года "Корсаж параллелен окружности" С брошью на груди Крест державы узорчатый - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1731
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (350) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1731 года "Корсаж параллелен окружности". С брошью на груди. Крест державы узорчатый. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 185 проданному на аукционе Александр за 6000 USD. Торги состоялись 18 сентября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
698 $
Цена в валюте аукциона 61300 RUB
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
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Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Александр - December 6, 2023
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Александр - December 6, 2023
Продавец Александр
Дата 6 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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