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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1737 года "Московский тип" (Россия, Анна Иоанновна)

Аверс монеты - 1 рубль 1737 года "Московский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - 1 рубль 1737 года "Московский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1737
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (403) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1737 года "Московский тип". Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 414 проданному на аукционе Редкие Монеты за 750000 RUB. Торги состоялись 3 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1737 "Московский тип" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU
Цена
487 $
Цена в валюте аукциона 42000 RUB
Россия 1 рубль 1737 "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1737 "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
2176 $
Цена в валюте аукциона 192000 RUB
Россия 1 рубль 1737 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1737 "Московский тип" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF35 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1737 "Московский тип" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Россия 1 рубль 1737 "Московский тип" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1737 "Московский тип" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1737 "Московский тип" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1737 "Московский тип" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1737 "Московский тип" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1737 "Московский тип" на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1737 "Московский тип" на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 1 рубль 1737 "Московский тип" на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1737 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF45 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1737 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1737 "Московский тип" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Россия 1 рубль 1737 "Московский тип" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1737 "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1737 "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1737 "Московский тип" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1737 "Московский тип" на аукционе Империя - March 28, 2024
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU58 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1737 "Московский тип" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 1 рубль 1737 "Московский тип" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1737 "Московский тип" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Россия 1 рубль 1737 "Московский тип" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1737 "Московский тип" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1737 "Московский тип" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1737 "Московский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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