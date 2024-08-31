Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1737 года "Московский тип" (Россия, Анна Иоанновна)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал 1 рубль
- Год 1737
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (403) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1737 года "Московский тип". Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 414 проданному на аукционе Редкие Монеты за 750000 RUB. Торги состоялись 3 декабря 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
2176 $
Цена в валюте аукциона 192000 RUB
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Попробуй бесплатно Необходима подписка
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Где продать?
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