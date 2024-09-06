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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1732 года "Корсаж параллелен окружности". Крест державы узорчатый (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: Крест державы узорчатый

Аверс монеты - 1 рубль 1732 года "Корсаж параллелен окружности" Крест державы узорчатый - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - 1 рубль 1732 года "Корсаж параллелен окружности" Крест державы узорчатый - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1732
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (140) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1732 года "Корсаж параллелен окружности". Крест державы узорчатый. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6334 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 7000 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1732 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1732 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1732 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
385 $
Цена в валюте аукциона 355 EUR
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
765 $
Цена в валюте аукциона 3000 PLN
Россия 1 рубль 1732 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1732 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1732 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1732 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 1 рубль 1732 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1732 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1732 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1732 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1732 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1732 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1732 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1732 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1732 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1732 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1732 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 рубль 1732 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1732 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Heritage - January 30, 2023
Продавец Heritage
Дата 30 января 2023
Сохранность AU53 NGC
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Россия 1 рубль 1732 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе RedSquare - December 4, 2022
Продавец RedSquare
Дата 4 декабря 2022
Сохранность AU55
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Россия 1 рубль 1732 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1732 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1732 "Корсаж параллелен окружности" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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