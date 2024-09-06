Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1732 года "Корсаж параллелен окружности". Крест державы узорчатый (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: Крест державы узорчатый
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал 1 рубль
- Год 1732
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (140) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1732 года "Корсаж параллелен окружности". Крест державы узорчатый. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6334 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 7000 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.
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