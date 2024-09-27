Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1736 года "Портрет работы Гедлингера" (Россия, Анна Иоанновна)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,671
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал 1 рубль
- Год 1736
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург (временный)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1736 года "Портрет работы Гедлингера". Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 71 проданному на аукционе ОЛНЗ за 8000000 RUB. Торги состоялись 17 февраля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (1)
- Heritage (1)
- Jesús Vico (1)
- New York Sale (1)
- Rare Coins (1)
- Имперская монета (1)
- ОЛНЗ (1)
- Русский Нумизматический Дом (1)
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
408 $
Цена в валюте аукциона 408 USD
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность VF20
Цена
24769 $
Цена в валюте аукциона 1800000 RUB
Продавец ОЛНЗ
Дата 17 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 30 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец New York Sale
Дата 5 января 2012
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 рубль 1736 "Портрет работы Гедлингера" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск