Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1736 года "Портрет работы Гедлингера" (Россия, Анна Иоанновна)

Аверс монеты - 1 рубль 1736 года "Портрет работы Гедлингера" - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - 1 рубль 1736 года "Портрет работы Гедлингера" - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,671

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1736
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург (временный)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1736 года "Портрет работы Гедлингера". Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 71 проданному на аукционе ОЛНЗ за 8000000 RUB. Торги состоялись 17 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Heritage (1)
  • Jesús Vico (1)
  • New York Sale (1)
  • Rare Coins (1)
  • Имперская монета (1)
  • ОЛНЗ (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия 1 рубль 1736 "Портрет работы Гедлингера" на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
408 $
Цена в валюте аукциона 408 USD
Россия 1 рубль 1736 "Портрет работы Гедлингера" на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность VF20
Цена
24769 $
Цена в валюте аукциона 1800000 RUB
Россия 1 рубль 1736 "Портрет работы Гедлингера" на аукционе ОЛНЗ - February 17, 2021
Продавец ОЛНЗ
Дата 17 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1736 "Портрет работы Гедлингера" на аукционе Jesús Vico - March 1, 2018
Продавец Jesús Vico
Дата 1 марта 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1736 "Портрет работы Гедлингера" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 30, 2017
Россия 1 рубль 1736 "Портрет работы Гедлингера" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 30, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 30 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1736 "Портрет работы Гедлингера" на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Россия 1 рубль 1736 "Портрет работы Гедлингера" на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1736 "Портрет работы Гедлингера" на аукционе New York Sale - January 5, 2012
Продавец New York Sale
Дата 5 января 2012
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1736 "Портрет работы Гедлингера" на аукционе Gorny & Mosch - March 7, 2005
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 марта 2005
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1736 "Портрет работы Гедлингера" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Анны Иоанновны Монеты России 1736 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск