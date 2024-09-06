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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1731 года "Корсаж параллелен окружности". Без броши на груди. Локон за ухом (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: Без броши на груди. Локон за ухом

Аверс монеты - 1 рубль 1731 года "Корсаж параллелен окружности" Без броши на груди Локон за ухом - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - 1 рубль 1731 года "Корсаж параллелен окружности" Без броши на груди Локон за ухом - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1731
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (59) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1731 года "Корсаж параллелен окружности". Без броши на груди. Локон за ухом. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34 проданному на аукционе Александр за 20000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
251 $
Цена в валюте аукциона 22000 RUB
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
332 $
Цена в валюте аукциона 32500 RUB
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU50 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC
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Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Александр - February 9, 2022
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность VF30
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Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS63 ННР
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Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU53 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Александр - December 9, 2020
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Александр - December 9, 2020
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Знак - October 30, 2020
Продавец Знак
Дата 30 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе MUNZE - September 16, 2020
Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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