Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1731 года "Корсаж параллелен окружности". Без броши на груди. Локон за ухом (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: Без броши на груди. Локон за ухом
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал 1 рубль
- Год 1731
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (59) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1731 года "Корсаж параллелен окружности". Без броши на груди. Локон за ухом. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34 проданному на аукционе Александр за 20000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
332 $
Цена в валюте аукциона 32500 RUB
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU50 RNGA
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS63 ННР
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1731 "Корсаж параллелен окружности" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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