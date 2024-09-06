1 рубль 1731 года "Корсаж параллелен окружности". Без броши на груди. Локон за ухом (Россия, Анна Иоанновна)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1731 года "Корсаж параллелен окружности". Без броши на груди. Локон за ухом. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34 проданному на аукционе Александр за 20000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

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