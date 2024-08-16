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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1736 года "Портрет работы Гедлингера". Новодел (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 рубль 1736 года "Портрет работы Гедлингера" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - 1 рубль 1736 года "Портрет работы Гедлингера" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,671

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1736
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург (временный)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1736 года "Портрет работы Гедлингера". Новодел. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 211 проданному на аукционе SINCONA AG за 90000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Baldwin's (1)
  • Künker (2)
  • Russiancoin (2)
  • SINCONA (1)
  • Александр (2)
Россия 1 рубль 1736 "Портрет работы Гедлингера" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1736 "Портрет работы Гедлингера" на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1736 "Портрет работы Гедлингера" на аукционе Александр - December 14, 2013
Россия 1 рубль 1736 "Портрет работы Гедлингера" на аукционе Александр - December 14, 2013
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2013
Сохранность AU58
Цена
45000 $
Цена в валюте аукциона 45000 USD
Россия 1 рубль 1736 "Портрет работы Гедлингера" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
96406 $
Цена в валюте аукциона 90000 CHF
Россия 1 рубль 1736 "Портрет работы Гедлингера" на аукционе Künker - September 29, 2010
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1736 "Портрет работы Гедлингера" на аукционе Александр - September 24, 2010
Россия 1 рубль 1736 "Портрет работы Гедлингера" на аукционе Александр - September 24, 2010
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2010
Сохранность AU58
Цена
******
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Россия 1 рубль 1736 "Портрет работы Гедлингера" на аукционе Baldwin's - May 3, 2010
Продавец Baldwin's
Дата 3 мая 2010
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 1 рубль 1736 "Портрет работы Гедлингера" на аукционе Künker - February 4, 2009
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2009
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1736 "Портрет работы Гедлингера" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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