Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1736 года "Портрет работы Гедлингера". Новодел (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: Новодел
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 41 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,671
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал 1 рубль
- Год 1736
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург (временный)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1736 года "Портрет работы Гедлингера". Новодел. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 211 проданному на аукционе SINCONA AG за 90000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Baldwin's (1)
- Künker (2)
- Russiancoin (2)
- SINCONA (1)
- Александр (2)
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2013
Сохранность AU58
Цена
45000 $
Цена в валюте аукциона 45000 USD
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 24 сентября 2010
Сохранность AU58
Цена
******
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Где продать?
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