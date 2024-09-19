Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1740 года "Московский тип". "IМПЕРАТИЦА" (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: "IМПЕРАТИЦА"
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал 1 рубль
- Год 1740
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1740 года "Московский тип". "IМПЕРАТИЦА". Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 147 проданному на аукционе SINCONA AG за 9500 CHF. Торги состоялись 22 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU53 RNGA
Цена
8384 $
Цена в валюте аукциона 750000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Продавец AURORA
Дата 1 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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