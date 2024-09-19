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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1740 года "Московский тип". "IМПЕРАТИЦА" (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: "IМПЕРАТИЦА"

Аверс монеты - 1 рубль 1740 года "Московский тип" "IМПЕРАТИЦА" - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - 1 рубль 1740 года "Московский тип" "IМПЕРАТИЦА" - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1740
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1740 года "Московский тип". "IМПЕРАТИЦА". Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 147 проданному на аукционе SINCONA AG за 9500 CHF. Торги состоялись 22 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1740 "Московский тип" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия 1 рубль 1740 "Московский тип" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU53 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1740 "Московский тип" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU53 RNGA
Цена
8384 $
Цена в валюте аукциона 750000 RUB
Россия 1 рубль 1740 "Московский тип" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 1 рубль 1740 "Московский тип" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1740 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность F
Цена
299 $
Цена в валюте аукциона 19000 RUB
Россия 1 рубль 1740 "Московский тип" на аукционе Русское Наследие - December 14, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1740 "Московский тип" на аукционе AURORA - December 1, 2018
Продавец AURORA
Дата 1 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1740 "Московский тип" на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1740 "Московский тип" на аукционе Gorny & Mosch - October 10, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1740 "Московский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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