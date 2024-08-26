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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1737 года "Тип 1735 года". Без кулона на груди (Россия, Анна Иоанновна)

Разновидность: Без кулона на груди

Аверс монеты - 1 рубль 1737 года "Тип 1735 года" Без кулона на груди - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - 1 рубль 1737 года "Тип 1735 года" Без кулона на груди - цена серебряной монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,806,202

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1737
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (128) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1737 года "Тип 1735 года". Без кулона на груди. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 45 проданному на аукционе Александр за 4000 USD. Торги состоялись 22 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
355 $
Цена в валюте аукциона 33000 RUB
Россия 1 рубль 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 1 рубль 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
3221 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Россия 1 рубль 1737 "Тип 1735 года" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1737 "Тип 1735 года" на аукционе CNG - October 18, 2023
Продавец CNG
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия 1 рубль 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия 1 рубль 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность VF20
Цена
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Россия 1 рубль 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия 1 рубль 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
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Россия 1 рубль 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 1 рубль 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность VF20
Цена
Россия 1 рубль 1737 "Тип 1735 года" на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 1 рубль 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность VF20
Цена
Россия 1 рубль 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Heritage - January 30, 2023
Продавец Heritage
Дата 30 января 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
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Россия 1 рубль 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Знак - October 7, 2022
Продавец Знак
Дата 7 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1737 "Тип 1735 года" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность XF40
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1737 "Тип 1735 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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