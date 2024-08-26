1 рубль 1737 года "Тип 1735 года". Без кулона на груди (Россия, Анна Иоанновна)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1737 года "Тип 1735 года". Без кулона на груди. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 45 проданному на аукционе Александр за 4000 USD. Торги состоялись 22 сентября 2017.

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