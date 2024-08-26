Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1737 года "Тип 1735 года". Без кулона на груди (Россия, Анна Иоанновна)
Разновидность: Без кулона на груди
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,806,202
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал 1 рубль
- Год 1737
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (128) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1737 года "Тип 1735 года". Без кулона на груди. Это серебряная монета периода Анны Иоанновны отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 45 проданному на аукционе Александр за 4000 USD. Торги состоялись 22 сентября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
355 $
Цена в валюте аукциона 33000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
3221 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Продавец CNG
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 января 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1737 "Тип 1735 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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