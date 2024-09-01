Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1731 года (Россия, Анна Иоанновна)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,1 гр
- Диаметр 18,5 - 20,5 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Анна Иоанновна
- Номинал Полушка
- Год 1731
- Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (264)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1731 года. Это медная монета периода Анны Иоанновны. Рекорд цены принадлежит лоту 5 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2400 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (37)
- CNG (1)
- Coins.ee (1)
- CoinsNB (2)
- COINSNET (1)
- Gärtner (1)
- Heritage (1)
- InAsta (2)
- Jesús Vico (1)
- Katz (14)
- MS67 (16)
- MUNZE (2)
- Münzen Gut-Lynt (2)
- Numimarket (1)
- Numisbalt (1)
- Rare Coins (42)
- RedSquare (16)
- Roma Numismatics (1)
- Russiancoin (20)
- SINCONA (3)
- Stack's (2)
- Stephen Album (1)
- Tauler & Fau (1)
- Varesi (1)
- Wójcicki (1)
- Александр (19)
- Знак (1)
- Имперская монета (17)
- Монеты и Медали (32)
- НИКО (1)
- Русское Наследие (23)
Продавец Stephen Album
Дата 29 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 13
Где продать?
Для продажи Полушка 1731 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск