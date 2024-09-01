Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1731 года (Россия, Анна Иоанновна)

Аверс монеты - Полушка 1731 года - цена монеты - Россия, Анна Иоанновна Реверс монеты - Полушка 1731 года - цена монеты - Россия, Анна Иоанновна

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,1 гр
  • Диаметр 18,5 - 20,5 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Анна Иоанновна
  • Номинал Полушка
  • Год 1731
  • Правитель Анна Иоанновна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (264)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1731 года. Это медная монета периода Анны Иоанновны. Рекорд цены принадлежит лоту 5 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2400 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (37)
  • CNG (1)
  • Coins.ee (1)
  • CoinsNB (2)
  • COINSNET (1)
  • Gärtner (1)
  • Heritage (1)
  • InAsta (2)
  • Jesús Vico (1)
  • Katz (14)
  • MS67 (16)
  • MUNZE (2)
  • Münzen Gut-Lynt (2)
  • Numimarket (1)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (42)
  • RedSquare (16)
  • Roma Numismatics (1)
  • Russiancoin (20)
  • SINCONA (3)
  • Stack's (2)
  • Stephen Album (1)
  • Tauler & Fau (1)
  • Varesi (1)
  • Wójcicki (1)
  • Александр (19)
  • Знак (1)
  • Имперская монета (17)
  • Монеты и Медали (32)
  • НИКО (1)
  • Русское Наследие (23)
Россия Полушка 1731 на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1731 на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1731 на аукционе CoinsNB - July 20, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 20 июля 2024
Сохранность XF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Россия Полушка 1731 на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1731 на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1731 на аукционе CoinsNB - June 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Россия Полушка 1731 на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Полушка 1731 на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1731 на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU55 BN NGS
Цена
Россия Полушка 1731 на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1731 на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1731 на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1731 на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1731 на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1731 на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1731 на аукционе Stephen Album - April 29, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 29 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1731 на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1731 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1731 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1731 на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия Полушка 1731 на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1731 на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1731 на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия Полушка 1731 на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Полушка 1731 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Анны Иоанновны Монеты России 1731 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом Полушка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск