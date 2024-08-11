Каталог монет РСФСР и СССР (1921-1991)

Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Монеты РСФСР и СССР с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Золото $6,500 $25,000 1 599
Россия, РСФСР и СССР
Червонец (10 рублей) 1923 ПЛ "Сеятель"
Золото $560 $350 2 566
Россия, РСФСР и СССР
Червонец (10 рублей) 1976 "Сеятель"
Золото $560 - 1 345
Россия, РСФСР и СССР
Червонец (10 рублей) 1975 "Сеятель"
Золото $540 $400 0 156
Россия, РСФСР и СССР
Червонец (10 рублей) 1978 (ММД) "Сеятель"
Золото $2,800 $3,500 0 49
Россия, РСФСР и СССР
Червонец (10 рублей) 1980 (ЛМД) "Сеятель"
Золото $560 - 0 76
Россия, РСФСР и СССР
Червонец (10 рублей) 1977 (ЛМД) "Сеятель"
Золото $670 - 0 89
Россия, РСФСР и СССР
Червонец (10 рублей) 1977 (ММД) "Сеятель"
Золото $880 $2,000 0 300
Россия, РСФСР и СССР
Червонец (10 рублей) 1980 (ММД) "Сеятель"
Золото $740 - 0 57
Россия, РСФСР и СССР
Червонец (10 рублей) 1982 (ММД) "Сеятель"
Золото $620 - 0 108
Россия, РСФСР и СССР
Червонец (10 рублей) 1981 (ММД) "Сеятель"
Золото $1,400 $880 0 121
Россия, РСФСР и СССР
Червонец (10 рублей) 1981 (ЛМД) "Сеятель"
Золото $570 - 0 182
Россия, РСФСР и СССР
Червонец (10 рублей) 1979 (ММД) "Сеятель"
Золото $990 - 0 43
Россия, РСФСР и СССР
Червонец (10 рублей) 1982 (ЛМД) "Сеятель"
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