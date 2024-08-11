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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Каталог монет РСФСР и СССР (1921-1991)

Всего добавлено монет: 13

Период чеканки РСФСР и СССР
Каталог монет РСФСР и СССР 1921-1991
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Монеты РСФСР и СССР с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
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Россия, РСФСР и СССР
Червонец (10 рублей) 1923 ПЛ "Сеятель"
 Золото $6,500 $25,000 1 599Coin photo Coin photo
Россия, РСФСР и СССР
Червонец (10 рублей) 1976 "Сеятель"
 Золото $560 $350 2 566Coin photo Coin photo
Россия, РСФСР и СССР
Червонец (10 рублей) 1975 "Сеятель"
 Золото $560 - 1 345Coin photo Coin photo
Россия, РСФСР и СССР
Червонец (10 рублей) 1978 (ММД) "Сеятель"
 Золото $540 $400 0 156Coin photo Coin photo
Россия, РСФСР и СССР
Червонец (10 рублей) 1980 (ЛМД) "Сеятель"
 Золото $2,800 $3,500 0 49Coin photo Coin photo
Россия, РСФСР и СССР
Червонец (10 рублей) 1977 (ЛМД) "Сеятель"
 Золото $560 - 0 76Coin photo Coin photo
Россия, РСФСР и СССР
Червонец (10 рублей) 1977 (ММД) "Сеятель"
 Золото $670 - 0 89Coin photo Coin photo
Россия, РСФСР и СССР
Червонец (10 рублей) 1980 (ММД) "Сеятель"
 Золото $880 $2,000 0 300Coin photo Coin photo
Россия, РСФСР и СССР
Червонец (10 рублей) 1982 (ММД) "Сеятель"
 Золото $740 - 0 57Coin photo Coin photo
Россия, РСФСР и СССР
Червонец (10 рублей) 1981 (ММД) "Сеятель"
 Золото $620 - 0 108Coin photo Coin photo
Россия, РСФСР и СССР
Червонец (10 рублей) 1981 (ЛМД) "Сеятель"
 Золото $1,400 $880 0 121Coin photo Coin photo
Россия, РСФСР и СССР
Червонец (10 рублей) 1979 (ММД) "Сеятель"
 Золото $570 - 0 182Coin photo Coin photo
Россия, РСФСР и СССР
Червонец (10 рублей) 1982 (ЛМД) "Сеятель"
 Золото $990 - 0 43
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