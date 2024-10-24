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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1954 года

Монеты для обращения

Аверс
Реверс
20 копеек 1954
Средняя цена 95 $
Продажи
0 73
Аверс
Реверс
15 копеек 1954
Средняя цена 10 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
10 копеек 1954
Средняя цена 15 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
5 копеек 1954
Средняя цена 30 $
Продажи
0 78
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