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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1954 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 2 копейки 1954 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 2 копейки 1954 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1954
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1954 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 293 проданному на аукционе MS67 за 22000 RUB. Торги состоялись 15 февраля 2018.

Сохранность
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Россия 2 копейки 1954 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 2 копейки 1954 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 2100 RUB
Россия 2 копейки 1954 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1954 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 2 копейки 1954 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 3904 RUB
Россия 2 копейки 1954 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 2 копейки 1954 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS64 RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1954 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1954 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 2 копейки 1954 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1954 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 2 копейки 1954 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1954 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1954 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 2 копейки 1954 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1954 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 2 копейки 1954 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1954 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 2 копейки 1954 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность VF
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Россия 2 копейки 1954 на аукционе Russiancoin - December 23, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 23 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1954 на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1954 на аукционе MUNZE - March 25, 2021
Продавец MUNZE
Дата 25 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1954 на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1954 на аукционе Имперская монета - December 18, 2019
Россия 2 копейки 1954 на аукционе Имперская монета - December 18, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 18 декабря 2019
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1954 на аукционе Империя - September 29, 2019
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2019
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1954 на аукционе Имперская монета - July 31, 2019
Россия 2 копейки 1954 на аукционе Имперская монета - July 31, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 31 июля 2019
Сохранность VF35
Цена
Россия 2 копейки 1954 на аукционе MS67 - June 27, 2019
Продавец MS67
Дата 27 июня 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1954 на аукционе MS67 - April 4, 2019
Продавец MS67
Дата 4 апреля 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1954 на аукционе MS67 - January 17, 2019
Продавец MS67
Дата 17 января 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1954 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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