Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1954 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1954 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 293 проданному на аукционе MS67 за 22000 RUB. Торги состоялись 15 февраля 2018.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 2100 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 3904 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 25 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 18 декабря 2019
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Империя
Дата 29 сентября 2019
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец MS67
Дата 27 июня 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 4 апреля 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 копейки 1954 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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