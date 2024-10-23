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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты для обращения 2 копейки РСФСР и СССР - Россия

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2 копейки 1924-1925

Год Знак Описание Продажи Продажи
1924 Гладкий гурт 0 1261924 Гурт рубчатый 2 2521925 0 36
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2 копейки 1926-1935

Год Знак Описание Продажи Продажи
1926 0 971927 1 251928 0 311929 0 471930 0 281931 0 501932 0 241933 0 341934 0 401935 2 64
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2 копейки 1935-1936

Год Знак Описание Продажи Продажи
1935 0 421936 0 74
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2 копейки 1937-1948

Год Знак Описание Продажи Продажи
1937 0 471938 0 571948 Венок герба 11 лент 0 171939 0 551940 2 1301941 2 381945 0 321946 0 38
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2 копейки 1948-1957

Год Знак Описание Продажи Продажи
1948 0 541949 0 561950 0 581951 0 211952 1 411953 0 371954 0 331955 0 401956 0 481957 0 55
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2 копейки 1961-1991

Год Знак Описание Продажи Продажи
1961 0 211961 Медно-никель 0 01962 0 101963 0 61964 0 121965 0 181966 0 71967 0 61968 0 71969 1 81970 0 91971 0 31972 0 81973 0 191974 1 141975 0 71976 0 81977 0 191978 0 121979 0 61980 0 61981 0 71981 Медно-никель 0 01982 1 101982 Медно-никель 0 01983 0 21983 Медно-никель 0 01984 0 111985 1 61985 Медно-никель 0 01986 0 151986 Медно-никель 0 01987 0 41988 0 81989 2 111989 Медно-никель 0 01990 1 281990 Медно-никель 0 01991 Л 1 91991 М 0 31991 Л Медно-никель 1 49
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