Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Монеты для обращения 2 копейки РСФСР и СССР - Россия
2 копейки 1924-1925
Год Знак Описание Продажи Продажи1924 Гладкий гурт 0 1261924 Гурт рубчатый 2 2521925 0 36
2 копейки 1937-1948
Год Знак Описание Продажи Продажи1937 0 471938 0 571948 Венок герба 11 лент 0 171939 0 551940 2 1301941 2 381945 0 321946 0 38
2 копейки 1961-1991
Год Знак Описание Продажи Продажи1961 0 211961 Медно-никель 0 01962 0 101963 0 61964 0 121965 0 181966 0 71967 0 61968 0 71969 1 81970 0 91971 0 31972 0 81973 0 191974 1 141975 0 71976 0 81977 0 191978 0 121979 0 61980 0 61981 0 71981 Медно-никель 0 01982 1 101982 Медно-никель 0 01983 0 21983 Медно-никель 0 01984 0 111985 1 61985 Медно-никель 0 01986 0 151986 Медно-никель 0 01987 0 41988 0 81989 2 111989 Медно-никель 0 01990 1 281990 Медно-никель 0 01991 Л 1 91991 М 0 31991 Л Медно-никель 1 49
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