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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1951 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 2 копейки 1951 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 2 копейки 1951 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1951
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1951 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 214 проданному на аукционе Редкие Монеты за 625 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1951 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 2 копейки 1951 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 4200 RUB
Россия 2 копейки 1951 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 2 копейки 1951 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
227 $
Цена в валюте аукциона 20100 RUB
Россия 2 копейки 1951 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 2 копейки 1951 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1951 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 2 копейки 1951 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1951 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 2 копейки 1951 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1951 на аукционе Александр - November 21, 2021
Россия 2 копейки 1951 на аукционе Александр - November 21, 2021
Продавец Александр
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия 2 копейки 1951 на аукционе Имперская монета - March 31, 2021
Россия 2 копейки 1951 на аукционе Имперская монета - March 31, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 31 марта 2021
Сохранность MS62
Цена
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Россия 2 копейки 1951 на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1951 на аукционе Имперская монета - July 8, 2020
Россия 2 копейки 1951 на аукционе Имперская монета - July 8, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 8 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1951 на аукционе Александр - August 29, 2019
Россия 2 копейки 1951 на аукционе Александр - August 29, 2019
Продавец Александр
Дата 29 августа 2019
Сохранность MS63
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Россия 2 копейки 1951 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 2 копейки 1951 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1951 на аукционе MS67 - May 30, 2018
Продавец MS67
Дата 30 мая 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1951 на аукционе Имперская монета - June 6, 2018
Россия 2 копейки 1951 на аукционе Имперская монета - June 6, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 6 июня 2018
Сохранность VF35
Цена
Россия 2 копейки 1951 на аукционе Имперская монета - June 6, 2018
Россия 2 копейки 1951 на аукционе Имперская монета - June 6, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 6 июня 2018
Сохранность VF35
Цена
Россия 2 копейки 1951 на аукционе MS67 - February 15, 2018
Продавец MS67
Дата 15 февраля 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1951 на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1951 на аукционе Александр - February 28, 2017
Россия 2 копейки 1951 на аукционе Александр - February 28, 2017
Продавец Александр
Дата 28 февраля 2017
Сохранность MS60
Цена
Россия 2 копейки 1951 на аукционе Александр - November 25, 2016
Россия 2 копейки 1951 на аукционе Александр - November 25, 2016
Продавец Александр
Дата 25 ноября 2016
Сохранность MS62
Цена
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Россия 2 копейки 1951 на аукционе Rare Coins - October 22, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 22 октября 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1951 на аукционе Империя - February 13, 2016
Продавец Империя
Дата 13 февраля 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1951 на аукционе Александр - November 27, 2015
Россия 2 копейки 1951 на аукционе Александр - November 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 ноября 2015
Сохранность AU53
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1951 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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