Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1951 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1951 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 214 проданному на аукционе Редкие Монеты за 625 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
227 $
Цена в валюте аукциона 20100 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 31 марта 2021
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 8 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 29 августа 2019
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец MS67
Дата 30 мая 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 февраля 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 25 ноября 2016
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 22 октября 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Империя
Дата 13 февраля 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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