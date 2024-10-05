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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1951 года

Монеты для обращения

Аверс
Реверс
20 копеек 1951
Средняя цена 30 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
15 копеек 1951
Средняя цена 95 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
10 копеек 1951
Средняя цена 65 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
5 копеек 1951
Средняя цена 70 $
Продажи
0 94
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