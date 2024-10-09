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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1951 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 копейка 1951 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 копейка 1951 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 1 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1951
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (81)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1951 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 8320 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 900 EUR. Торги состоялись 21 июня 2012.

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Россия 1 копейка 1951 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 1 копейка 1951 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 700 RUB
Россия 1 копейка 1951 на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1951 на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1951 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1951 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Россия 1 копейка 1951 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1951 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1951 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1951 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1951 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1951 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1951 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 1 копейка 1951 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1951 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 1 копейка 1951 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1951 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 1 копейка 1951 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 1 копейка 1951 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 1 копейка 1951 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 1 копейка 1951 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 1 копейка 1951 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1951 на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 копейка 1951 на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1951 на аукционе Russiancoin - September 28, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1951 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Россия 1 копейка 1951 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1951 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Россия 1 копейка 1951 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2023
Сохранность AU
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Россия 1 копейка 1951 на аукционе Александр - August 3, 2023
Россия 1 копейка 1951 на аукционе Александр - August 3, 2023
Продавец Александр
Дата 3 августа 2023
Сохранность MS65 NGC
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Россия 1 копейка 1951 на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 1 копейка 1951 на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 1 копейка 1951 на аукционе Монеты и Медали - June 30, 2023
Россия 1 копейка 1951 на аукционе Монеты и Медали - June 30, 2023
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Дата 30 июня 2023
Сохранность AU
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Россия 1 копейка 1951 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 1 копейка 1951 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1951 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 1 копейка 1951 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
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Где купить?
Россия 1 копейка 1951 на аукционе Rare Coins - October 5, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2024
Сохранность MS66 ННР
К аукциону
Россия 1 копейка 1951 на аукционе Numisbalt - October 6, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 6 октября 2024
Сохранность MS64 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1951 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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