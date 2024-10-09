Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1951 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 1 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 1 копейка
- Год 1951
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (81)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1951 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 8320 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 900 EUR. Торги состоялись 21 июня 2012.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 700 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
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Дата 19 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Дата 19 января 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Дата 8 декабря 2023
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Дата 8 декабря 2023
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Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
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Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
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Дата 22 сентября 2023
Сохранность AU
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Продавец Александр
Дата 3 августа 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Дата 30 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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