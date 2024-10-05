Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Монеты для обращения 1 копейка РСФСР и СССР - Россия
1 копейка 1924-1925
1 копейка 1935-1936
Год Знак Описание Продажи Продажи1935 0 731936 1 110
1 копейка 1937-1946
Год Знак Описание Продажи Продажи1937 2 1191938 0 1521939 2 1221940 5 1771941 2 981945 1 781946 0 68
1 копейка 1948-1957
Год Знак Описание Продажи Продажи1948 0 461949 2 1311950 1 1021951 2 831952 0 651953 0 871954 0 581955 0 491956 0 821957 В венке 15 лент 2 831957 В венке 16 лент 0 15
1 копейка 1961-1991
Год Знак Описание Продажи Продажи1961 0 181962 0 101963 1 221964 0 541965 0 81966 0 211967 0 231968 0 181969 0 111970 0 141971 0 111972 0 91973 0 111974 0 111975 0 151976 0 101977 0 81978 0 51979 0 111980 0 101981 0 151982 0 151983 0 201984 0 211985 0 121986 0 91987 0 21988 0 61989 1 91990 0 81991 Л 0 51991 М 0 3
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