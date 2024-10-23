Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1978 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1978 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 593 проданному на аукционе Империя за 28000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2014.
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Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2024
Сохранность PL66 NGC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65
Цена
188 $
Цена в валюте аукциона 19000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность PL65 NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 1 копейка 1978 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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