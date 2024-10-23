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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1978 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 копейка 1978 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 копейка 1978 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 1 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1978
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1978 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 593 проданному на аукционе Империя за 28000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2014.

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Россия 1 копейка 1978 на аукционе Русское Наследие - August 28, 2024
Россия 1 копейка 1978 на аукционе Русское Наследие - August 28, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2024
Сохранность PL66 NGC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия 1 копейка 1978 на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65
Цена
188 $
Цена в валюте аукциона 19000 RUB
Россия 1 копейка 1978 на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность PL65 NGC
Цена
******
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Россия 1 копейка 1978 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1978 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 1 копейка 1978 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1978 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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