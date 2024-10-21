1 копейка 1924 года "Тип 1924-1925". Широкие буквы в "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1924 года. Широкие буквы в "СССР". Это медная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 204 проданному на аукционе Редкие Монеты за 8500 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

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