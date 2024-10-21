Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1924 года "Тип 1924-1925". Широкие буквы в "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Широкие буквы в "СССР"
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,27 гр
- Диаметр 21,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 1 копейка
- Год 1924
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (282) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1924 года. Широкие буквы в "СССР". Это медная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 204 проданному на аукционе Редкие Монеты за 8500 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.
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Продавец Восточно-европейский
Дата 12 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 7000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS65 RB ННР
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS66 BN ННР
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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