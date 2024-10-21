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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1924 года "Тип 1924-1925". Широкие буквы в "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Широкие буквы в "СССР"

Аверс монеты - 1 копейка 1924 года "Тип 1924-1925" Широкие буквы в "СССР" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 копейка 1924 года "Тип 1924-1925" Широкие буквы в "СССР" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,27 гр
  • Диаметр 21,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1924
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (282) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1924 года. Широкие буквы в "СССР". Это медная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 204 проданному на аукционе Редкие Монеты за 8500 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1924 на аукционе Восточно-европейский - September 12, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 12 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 7000 RUB
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Русское Наследие - August 28, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 6522 RUB
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1924 на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS65 RB ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS66 BN ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1924 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1924 на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Знак - April 27, 2024
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Знак - April 27, 2024
Продавец Знак
Дата 27 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Где купить?
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 6 октября 2024
Сохранность MS64 RB NGC
К аукциону
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 6 октября 2024
Сохранность MS63 BN NGC
К аукциону
Россия 1 копейка 1924 на аукционе Rare Coins - October 5, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2024
Сохранность MS66 BN ННР
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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