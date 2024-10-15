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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1924 года

Монеты для обращения

Аверс
Реверс
1 рубль 1924 ПЛ
Средняя цена 150 $
Продажи
41 2458
Аверс
Реверс
Полтинник (50 копеек) 1924 ТР
Средняя цена 20 $
Продажи
4 293
Аверс
Реверс
Полтинник (50 копеек) 1924 ПЛ
Средняя цена 95 $
Продажи
1 448
Аверс
Реверс
Полтинник (50 копеек) 1924 Гладкий гурт
Средняя цена
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
20 копеек 1924 Узкие буквы в "СССР"
Средняя цена 85 $
Продажи
0 126
Аверс
Реверс
20 копеек 1924 Широкие буквы в "СССР"
Средняя цена 760 $
Продажи
0 18
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