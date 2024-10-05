Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1924 года. Гурт рубчатый (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Гурт рубчатый
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,8 гр
- Диаметр 27,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 3 копейки
- Год 1924
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1924 года. Гурт рубчатый. Это медная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 475 проданному на аукционе Имперская монета за 93809 RUB. Торги состоялись 20 января 2021.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
151 $
Цена в валюте аукциона 14000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 22 сентября 2022
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 27 января 2021
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 26 августа 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 3 копейки 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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