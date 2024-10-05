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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1924 года. Гурт рубчатый (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Гурт рубчатый

Аверс монеты - 3 копейки 1924 года Гурт рубчатый - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1924 года Гурт рубчатый - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,8 гр
  • Диаметр 27,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1924
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1924 года. Гурт рубчатый. Это медная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 475 проданному на аукционе Имперская монета за 93809 RUB. Торги состоялись 20 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1924 на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность XF
Цена
225 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Россия 3 копейки 1924 на аукционе Hermes Auctions - June 4, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 4 июня 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
Россия 3 копейки 1924 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 3 копейки 1924 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
151 $
Цена в валюте аукциона 14000 RUB
Россия 3 копейки 1924 на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1924 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Россия 3 копейки 1924 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 3 копейки 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1924 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Россия 3 копейки 1924 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1924 на аукционе Империя - November 10, 2022
Продавец Империя
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1924 на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1924 на аукционе Александр - September 22, 2022
Россия 3 копейки 1924 на аукционе Александр - September 22, 2022
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2022
Сохранность VF35
Цена
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Россия 3 копейки 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 24, 2022
Россия 3 копейки 1924 на аукционе Монеты и Медали - June 24, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
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Россия 3 копейки 1924 на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 3 копейки 1924 на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
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Россия 3 копейки 1924 на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1924 на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 3 копейки 1924 на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
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Россия 3 копейки 1924 на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1924 на аукционе Русское Наследие - April 4, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 4 апреля 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия 3 копейки 1924 на аукционе Имперская монета - January 27, 2021
Россия 3 копейки 1924 на аукционе Имперская монета - January 27, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 27 января 2021
Сохранность AU53
Цена
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Россия 3 копейки 1924 на аукционе Имперская монета - December 23, 2020
Россия 3 копейки 1924 на аукционе Имперская монета - December 23, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 23 декабря 2020
Сохранность VF20
Цена
Россия 3 копейки 1924 на аукционе Имперская монета - August 26, 2020
Россия 3 копейки 1924 на аукционе Имперская монета - August 26, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 26 августа 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 3 копейки 1924 на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность VF
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Россия 3 копейки 1924 на аукционе Имперская монета - February 26, 2020
Россия 3 копейки 1924 на аукционе Имперская монета - February 26, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 26 февраля 2020
Сохранность XF45
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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