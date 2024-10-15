Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Монеты для обращения 3 копейки РСФСР и СССР - Россия
3 копейки 1924
Год Знак Описание Продажи Продажи1924 Гладкий гурт 5 2471924 Гурт рубчатый 0 34
3 копейки 1926-1935
Год Знак Описание Продажи Продажи1926 Широкие буквы в "СССР" 1 571926 Узкие буквы в "СССР" 0 91927 Широкие буквы в "СССР" 0 751927 Узкие буквы в "СССР" 0 51928 Широкие буквы в "СССР" 0 281928 Узкие буквы в "СССР" 0 231929 Широкие буквы в "СССР" 0 261929 Узкие буквы в "СССР" 0 101930 Широкие буквы в "СССР" 0 331930 Узкие буквы в "СССР" 1 701931 Широкие буквы в "СССР" 1 651931 Узкие буквы в "СССР" 0 181931 Без надписи "СССР" 0 171932 1 501932 Без надписи "СССР" 0 81933 0 351933 Без надписи "СССР" 0 11934 1 441934 Без надписи "СССР" 1 101935 0 42
3 копейки 1926-1936
Год Знак Описание Продажи Продажи1926 Без круговой надписи 2 211935 Рельефная звезда 2 431935 Гладкая звезда 1 51936 Рельефная звезда 1 301936 Гладкая звезда 0 11
3 копейки 1937-1946
Год Знак Описание Продажи Продажи1937 Рельефная звезда 0 491937 Гладкая звезда 0 01938 Рельефная звезда 0 471938 Гладкая звезда 0 41939 Рельефная звезда 0 561939 Гладкая звезда 0 31940 Рельефная звезда 0 811940 Гладкая звезда 0 01941 Рельефная звезда 1 631941 Гладкая звезда 0 01943 Рельефная звезда 3 601943 Гладкая звезда 0 21945 Рельефная звезда 0 321945 Гладкая звезда 0 21946 Рельефная звезда 1 871946 Гладкая звезда 0 12
3 копейки 1946-1957
Год Знак Описание Продажи Продажи1946 В венке 16 лент 1 31948 1 371949 Рельефная звезда 0 611949 Гладкая звезда 0 151950 Рельефная звезда 0 481951 0 401952 Рельефная звезда 0 621952 Гладкая звезда 0 71953 Рельефная звезда 0 401953 Гладкая звезда 0 71954 0 361955 0 401956 1 541957 В венке 16 лент 0 141957 В венке 15 лент 3 64
3 копейки 1961-1991
Год Знак Описание Продажи Продажи1961 0 251961 Медно-никель 0 01962 0 181965 0 211966 0 181967 0 121968 0 231969 0 81970 0 91971 0 51972 0 91973 0 201974 0 231975 0 71976 0 121977 0 281978 0 241979 0 401980 0 171981 0 201982 0 161982 Медно-никель 0 01983 0 141983 Медно-никель 0 01984 0 81985 0 201986 0 251986 Медно-никель 0 01987 0 71988 0 141989 0 391989 Медно-никель 0 01990 1 91990 Медно-никель 0 01991 Л 0 61991 М 0 31991 М Медно-никель 0 7
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