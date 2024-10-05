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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1945 года. Рельефная звезда (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Рельефная звезда

Аверс монеты - 3 копейки 1945 года Рельефная звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1945 года Рельефная звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1945
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1945 года. Рельефная звезда. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 247 проданному на аукционе MS67 за 220000 RUB. Торги состоялись 5 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1945 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1945 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 2200 RUB
Россия 3 копейки 1945 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1945 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 3 копейки 1945 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Россия 3 копейки 1945 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1945 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 3 копейки 1945 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1945 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1945 на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 3 копейки 1945 на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1945 на аукционе Русское Наследие - February 5, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1945 на аукционе Russiancoin - December 23, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 23 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1945 на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Россия 3 копейки 1945 на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1945 на аукционе Имперская монета - March 31, 2021
Россия 3 копейки 1945 на аукционе Имперская монета - March 31, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 31 марта 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия 3 копейки 1945 на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1945 на аукционе Имперская монета - July 8, 2020
Россия 3 копейки 1945 на аукционе Имперская монета - July 8, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 8 июля 2020
Сохранность XF45
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Россия 3 копейки 1945 на аукционе Имперская монета - March 25, 2020
Россия 3 копейки 1945 на аукционе Имперская монета - March 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 марта 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 3 копейки 1945 на аукционе Имперская монета - February 26, 2020
Россия 3 копейки 1945 на аукционе Имперская монета - February 26, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 26 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 3 копейки 1945 на аукционе Имперская монета - January 29, 2020
Россия 3 копейки 1945 на аукционе Имперская монета - January 29, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 29 января 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 3 копейки 1945 на аукционе Katz - December 29, 2019
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1945 на аукционе Александр - February 14, 2019
Россия 3 копейки 1945 на аукционе Александр - February 14, 2019
Продавец Александр
Дата 14 февраля 2019
Сохранность XF40
Цена
Россия 3 копейки 1945 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 3 копейки 1945 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1945 на аукционе Александр - October 18, 2018
Россия 3 копейки 1945 на аукционе Александр - October 18, 2018
Продавец Александр
Дата 18 октября 2018
Сохранность AU53
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1945 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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