Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1945 года. Рельефная звезда (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Рельефная звезда
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 3 копейки
- Год 1945
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1945 года. Рельефная звезда. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 247 проданному на аукционе MS67 за 220000 RUB. Торги состоялись 5 января 2018.
Сохранность
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU55 ННР
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 8 июля 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 марта 2020
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 26 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 29 января 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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