Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1991 года М "Тип 1961-1991". Медно-никель (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Медно-никель
Цены на аукционах (7) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1991 года со знаком М. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 451 проданному на аукционе Монеты и Медали за 91000 RUB. Торги состоялись 9 октября 2021.
Сохранность
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Продавец Монеты и Медали
Дата 9 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
1267 $
Цена в валюте аукциона 91000 RUB
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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