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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1991 года М "Тип 1961-1991". Медно-никель (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - 3 копейки 1991 года М "Тип 1961-1991" Медно-никель - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1991 года М "Тип 1961-1991" Медно-никель - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1991
  • Монетный двор Москва
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1991 года со знаком М. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 451 проданному на аукционе Монеты и Медали за 91000 RUB. Торги состоялись 9 октября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Империя (6)
  • Монеты и Медали (1)
Россия 3 копейки 1991 М на аукционе Империя - October 29, 2022
Продавец Империя
Дата 29 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1991 М на аукционе Монеты и Медали - October 9, 2021
Россия 3 копейки 1991 М на аукционе Монеты и Медали - October 9, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 9 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
1267 $
Цена в валюте аукциона 91000 RUB
Россия 3 копейки 1991 М на аукционе Империя - September 19, 2020
Продавец Империя
Дата 19 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
836 $
Цена в валюте аукциона 63000 RUB
Россия 3 копейки 1991 М на аукционе Империя - February 1, 2020
Продавец Империя
Дата 1 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1991 М на аукционе Империя - December 1, 2018
Продавец Империя
Дата 1 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1991 М на аукционе Империя - February 23, 2018
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1991 М на аукционе Империя - February 23, 2017
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1991 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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