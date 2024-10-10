3 копейки 1991 года М "Тип 1961-1991". Медно-никель (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1991 года со знаком М. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 451 проданному на аукционе Монеты и Медали за 91000 RUB. Торги состоялись 9 октября 2021.

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