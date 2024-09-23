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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1991 года

Монеты для обращения

Аверс
Реверс
10 рублей 1991 (ЛМД)
Средняя цена 230 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
10 рублей 1991 (ММД)
Средняя цена 320 $
Продажи
1 28
Аверс
Реверс
5 рублей 1991 (ЛМД)
Средняя цена 880 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 рублей 1991 (ММД)
Средняя цена 5 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 рубль 1991 Л
Средняя цена 7 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1 рубль 1991 М
Средняя цена 5 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
1 рубль 1991 (ЛМД)
Средняя цена
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
50 копеек 1991 Л
Средняя цена 190 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
50 копеек 1991 М
Средняя цена 15 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
50 копеек 1991 Л
Средняя цена 5 $
Продажи
0 2
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