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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1991 года М (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 2 копейки 1991 года М - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 2 копейки 1991 года М - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1991
  • Монетный двор Москва
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1991 года со знаком М. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 276 проданному на аукционе AURORA за 1500 RUB. Торги состоялись 27 июня 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1991 М на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Россия 2 копейки 1991 М на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
Россия 2 копейки 1991 М на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 2 копейки 1991 М на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность XF
Цена
5 ₽
Цена в валюте аукциона 5 RUB

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1991 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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