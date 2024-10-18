2 копейки 1991 года М (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1991 года со знаком М. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 276 проданному на аукционе AURORA за 1500 RUB. Торги состоялись 27 июня 2019.

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