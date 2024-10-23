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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1991 года М. Сталь плакированная латунью (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Сталь плакированная латунью

Аверс монеты - 10 копеек 1991 года М Сталь плакированная латунью - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 10 копеек 1991 года М Сталь плакированная латунью - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Техническая информация

  • Металл Сталь покрытая медью
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,9 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1991
  • Монетный двор Москва
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1991 года со знаком М. Сталь плакированная латунью. Это стальная монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1691 проданному на аукционе Монеты и Медали за 1211 RUB. Торги состоялись 16 июня 2023.

Сохранность
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Россия 10 копеек 1991 М на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 10 копеек 1991 М на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 1211 RUB
Россия 10 копеек 1991 М на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 10 копеек 1991 М на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1991 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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