Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1991 года М. Сталь плакированная латунью (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Сталь плакированная латунью
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1991 года со знаком М. Сталь плакированная латунью. Это стальная монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1691 проданному на аукционе Монеты и Медали за 1211 RUB. Торги состоялись 16 июня 2023.
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Где продать?
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