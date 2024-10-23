10 копеек 1991 года М. Сталь плакированная латунью (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1991 года со знаком М. Сталь плакированная латунью. Это стальная монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1691 проданному на аукционе Монеты и Медали за 1211 RUB. Торги состоялись 16 июня 2023.

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