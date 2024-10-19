Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Монеты для обращения 10 копеек РСФСР и СССР - Россия
10 копеек 1921-1923
Год Знак Описание Продажи Продажи1921 0 1611922 0 731923 2 158
10 копеек 1924-1931
Год Знак Описание Продажи Продажи1924 0 591925 1 1021927 0 1121928 0 1181929 0 1321930 0 1121931 0 0
10 копеек 1931-1934
Год Знак Описание Продажи Продажи1931 0 721932 2 1321933 2 661934 1 79
10 копеек 1948-1957
10 копеек 1961-1991
Год Знак Описание Продажи Продажи1961 0 121962 0 171965 0 381966 0 491967 0 351968 0 571969 0 131970 0 111971 0 31972 0 21973 0 41974 0 81975 0 81976 0 171977 0 91978 0 141979 0 111980 0 91981 0 91982 0 121983 0 161984 0 151985 0 131986 0 161987 0 291988 0 141989 0 71990 Без знака монетного двора 0 61990 М 0 381991 Л 0 31991 М 0 51991 Без знака монетного двора 0 63
10 копеек 1991
Год Знак Описание Продажи Продажи1991 М Сталь плакированная латунью 0 21991 М Медно-никель 0 0
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