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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты для обращения 10 копеек РСФСР и СССР - Россия

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10 копеек 1921-1923

Год Знак Описание Продажи Продажи
1921 0 1611922 0 731923 2 158
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10 копеек 1924-1931

Год Знак Описание Продажи Продажи
1924 0 591925 1 1021927 0 1121928 0 1181929 0 1321930 0 1121931 0 0
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10 копеек 1931-1934

Год Знак Описание Продажи Продажи
1931 0 721932 2 1321933 2 661934 1 79
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10 копеек 1935-1936

Год Знак Описание Продажи Продажи
1935 0 511936 1 87
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10 копеек 1937-1946

Год Знак Описание Продажи Продажи
1937 1 651938 0 261939 1 661940 0 961941 1 461942 1 791943 1 821944 1 771945 1 751946 0 421946 В венке 7 лент 0 2
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10 копеек 1948-1957

Год Знак Описание Продажи Продажи
1948 0 431949 0 311950 0 441951 0 231952 0 331953 0 391954 0 371955 0 391956 В венке 16 лент 0 371956 В венке 15 лент 0 21957 В венке 16 лент 0 201957 В венке 15 лент 1 93
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10 копеек 1961-1991

Год Знак Описание Продажи Продажи
1961 0 121962 0 171965 0 381966 0 491967 0 351968 0 571969 0 131970 0 111971 0 31972 0 21973 0 41974 0 81975 0 81976 0 171977 0 91978 0 141979 0 111980 0 91981 0 91982 0 121983 0 161984 0 151985 0 131986 0 161987 0 291988 0 141989 0 71990 Без знака монетного двора 0 61990 М 0 381991 Л 0 31991 М 0 51991 Без знака монетного двора 0 63
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10 копеек 1991

Год Знак Описание Продажи Продажи
1991 М Сталь плакированная латунью 0 21991 М Медно-никель 0 0
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