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10 копеек 1955 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 копеек 1955 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 10 копеек 1955 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 1,8 гр
  • Диаметр 17,27 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1955
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1955 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 283 проданному на аукционе MS67 за 20000 RUB. Торги состоялись 5 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1955 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 10 копеек 1955 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1955 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1955 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 3100 RUB
Россия 10 копеек 1955 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1955 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия 10 копеек 1955 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1955 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 10 копеек 1955 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1955 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 10 копеек 1955 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1955 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1955 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1955 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 10 копеек 1955 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1955 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 10 копеек 1955 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1955 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1955 на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1955 на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1955 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 10 копеек 1955 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1955 на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1955 на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1955 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 10 копеек 1955 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1955 на аукционе Russiancoin - December 23, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 23 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1955 на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1955 на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1955 на аукционе MUNZE - March 25, 2021
Продавец MUNZE
Дата 25 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1955 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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