Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1955 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1955 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 283 проданному на аукционе MS67 за 20000 RUB. Торги состоялись 5 января 2018.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 копеек 1955 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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