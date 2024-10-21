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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1955 года

Монеты для обращения

Аверс
Реверс
20 копеек 1955 Гладкая звезда
Средняя цена 55 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
20 копеек 1955 Рельефная звезда
Средняя цена 120 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
15 копеек 1955
Средняя цена 60 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
10 копеек 1955
Средняя цена 35 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
5 копеек 1955
Средняя цена 45 $
Продажи
2 70
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