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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1955 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 копеек 1955 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 5 копеек 1955 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1955
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (68)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1955 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 250 проданному на аукционе MS67 за 12000 RUB. Торги состоялись 11 июля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1955 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 5 копеек 1955 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 6200 RUB
Россия 5 копеек 1955 на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
30 ₽
Цена в валюте аукциона 30 RUB
Россия 5 копеек 1955 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1955 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1955 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1955 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1955 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1955 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1955 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 5 копеек 1955 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1955 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 5 копеек 1955 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1955 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1955 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1955 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 5 копеек 1955 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1955 на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 5 копеек 1955 на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64
Цена
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Россия 5 копеек 1955 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 5 копеек 1955 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1955 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 5 копеек 1955 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1955 на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Россия 5 копеек 1955 на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1955 на аукционе Монеты и Медали - June 30, 2023
Россия 5 копеек 1955 на аукционе Монеты и Медали - June 30, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 30 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1955 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 5 копеек 1955 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1955 на аукционе Russiancoin - May 25, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 25 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1955 на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1955 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 5 копеек 1955 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1955 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 5 копеек 1955 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1955 на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1955 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 5 копеек 1955 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность AU
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Где купить?
Россия 5 копеек 1955 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Россия 5 копеек 1955 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 6 октября 2024
Сохранность UNC
К аукциону
Россия 5 копеек 1955 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Россия 5 копеек 1955 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 6 октября 2024
Сохранность MS65 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1955 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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