Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Монеты для обращения 5 копеек РСФСР и СССР - Россия
5 копеек 1924
Год Знак Описание Продажи Продажи1924 Гладкий гурт 3 3201924 Гурт рубчатый 1 2
5 копеек 1926-1935
Год Знак Описание Продажи Продажи1926 0 881927 0 1011928 1 451929 0 301930 1 1071931 0 541932 1 441933 0 581934 0 1111935 1 80
5 копеек 1937-1946
Год Знак Описание Продажи Продажи1937 0 571938 0 681939 0 851940 0 1571941 0 561943 0 591945 0 681946 1 107
5 копеек 1948-1957
Год Знак Описание Продажи Продажи1948 1 621949 0 581950 1 631951 0 941952 1 801953 1 751954 0 781955 2 701956 0 1041957 1 131
5 копеек 1961-1991
Год Знак Описание Продажи Продажи1961 1 621961 Медно-никель 0 01962 0 161965 0 441966 5 781967 0 731968 0 621969 0 651970 0 411971 0 621972 0 531973 0 231974 0 141975 0 121976 0 181977 0 161978 0 171979 0 141980 0 61981 0 51982 0 71983 0 71984 0 71985 0 71986 0 111987 0 131988 0 181989 0 101990 Без знака монетного двора 0 161990 М 1 681991 Л 0 61991 М 0 11
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