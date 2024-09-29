Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1968 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Томпак
- Вес 5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 5 копеек
- Год 1968
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1968 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 5622 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 90 EUR. Торги состоялись 29 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (7)
- Coins Numismatic Barcelona (1)
- Coins.ee (2)
- CoinsNB (1)
- COINSTORE (1)
- HERVERA (1)
- Katz (2)
- MS67 (1)
- Numisbalt (1)
- Numismática Leilões (1)
- Rare Coins (5)
- Russiancoin (9)
- Stephen Album (1)
- Tauler & Fau (1)
- Александр (7)
- Империя (7)
- Имперская монета (7)
- Монеты и Медали (5)
- Русский Нумизматический Дом (2)
Продавец COINSTORE
Дата 14 сентября 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 14 мая 2023
Сохранность PL65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numismática Leilões
Дата 2 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 20 октября 2021
Сохранность SP66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 5 копеек 1968 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск