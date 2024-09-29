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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1968 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 копеек 1968 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 5 копеек 1968 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1968
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1968 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 5622 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 90 EUR. Торги состоялись 29 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1968 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 5 копеек 1968 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1968 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 5 копеек 1968 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 5 копеек 1968 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 5 копеек 1968 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 5 копеек 1968 на аукционе COINSTORE - September 14, 2024
Россия 5 копеек 1968 на аукционе COINSTORE - September 14, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 14 сентября 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Россия 5 копеек 1968 на аукционе Stephen Album - April 29, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 29 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1968 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 2800 RUB
Россия 5 копеек 1968 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 5 копеек 1968 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1968 на аукционе Coins Numismatic Barcelona - May 13, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL66 PCGS
Цена
******
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Россия 5 копеек 1968 на аукционе Katz - May 14, 2023
Продавец Katz
Дата 14 мая 2023
Сохранность PL65 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1968 на аукционе CoinsNB - May 13, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL66 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1968 на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1968 на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1968 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 5 копеек 1968 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1968 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 5 копеек 1968 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1968 на аукционе AURORA - January 26, 2022
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1968 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 5 копеек 1968 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1968 на аукционе Numismática Leilões - December 2, 2021
Продавец Numismática Leilões
Дата 2 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1968 на аукционе Империя - November 25, 2021
Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1968 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2021
Россия 5 копеек 1968 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1968 на аукционе AURORA - October 20, 2021
Продавец AURORA
Дата 20 октября 2021
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1968 на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1968 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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