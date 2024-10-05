Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1986 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Томпак
- Вес 5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 5 копеек
- Год 1986
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1986 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 310 проданному на аукционе MS67 за 1800 RUB. Торги состоялись 15 мая 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Имперская монета (2)
Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность SP66 PCGS
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 1450 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 10 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1986 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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