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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1986 года

Монеты для обращения

Аверс
Реверс
1 рубль 1986
Средняя цена 5 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
50 копеек 1986
Средняя цена
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
50 копеек 1986 Дата 1985 на гурте
Средняя цена 110 $
Продажи
1 34
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