Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1986 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1986 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 316 проданному на аукционе MS67 за 1500 RUB. Торги состоялись 15 мая 2019.
Сохранность
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Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность SP65 PCGS
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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