Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1986 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1986 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 228 проданному на аукционе AURORA за 2100 RUB. Торги состоялись 27 июня 2019.
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Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность SP65 PCGS
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 1550 RUB
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 копейки 1986 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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